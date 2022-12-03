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«الداخلية»: توقيع الكشف الطبي على السيدات مجانًا بمستشفيات الشرطة

كتب:

محمد بركات
11:32 ص | السبت 03 ديسمبر 2022
قافلة طبية

قافلة طبية

 بمناسبة حملة الــ( 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة) فقد واصل قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية إستقبال السيدات بمستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية مجاناً بالفترة المسائية (من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً) والتى من المقرر أن تستمر حتى 10 ديسمبر الجارى وذلك بالعيادات الخارجية وتوقيع الكشف الطبى عليهن، وصرف العلاج اللازم لهن مجاناً.. وقد لاقت المبادرة إستحساناً كبيراً من متلقيات الخدمة الطبية.

كما إستقبلت الوزارة وفداً من المجلس القومى للمرأة بمشاركة ضباط من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمجمع الطبى بالقاهرة الجديدة خلال فعاليات المبادرة، حيث أبدت السيدات اللاتى ترددن على المستشفى بالغ شكرهن لوزارة الداخلية مشيدين بالخدمة الطبية المقدمة لهن.

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بقلم محمد بركات