في ذكرى ميلادها.. مديحة يسري دخلت الفن صدفة و«الإرهابي» آخر أعمالها (فيديو)

استعرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عن الفنانة الراحلة مديحة يسري في ذكرى مولدها، صاحبة الأداء المتفرد التي وصفها النقاد بالأداء الراقي بعيدًا عن المبالغة في فترة أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

هنومة محمد خليل ولدت في 3 ديسمبر عام 1918

وذكر التقرير أن هنومة محمد خليل ولدت في 3 ديسمبر عام 1918، ودخلت الفن صدفة بعدما اكتشفها المخرج محمد كريم وقدَّمها في أول عمل سينمائي فيلم «ممنوع الحب» عام 1940، وهي مَن أطلقت على نفسها اسم مديحة يسري.

يوسف وهبي تبنى موهبتها وقدّمها في ثلاثة أعمال مختلفة

وأوضح التقرير أن الراحل يوسف وهبي تبنى موهبتها وقدّمها في ثلاثة أعمال مختلفة، وانطلقت مسيرتها الفنية، وحصلت على لقب «سمراء النيل» بعد مشاركتها في فيلم «تحيا الستات»، وغنى لها زوجها في هذا الوقت محمد أمين «يا نور العين يا سمراء»، وارتبط بها اللقب واختارتها مجلة «التايم» الأمريكية ضمن أجمل 10 نساء في العالم أواخر الأربعينيات.

مديحة يسري تشارك في 98 عملًا فنيًا أغلبها من بطولتها

شاركت مديحة يسري في 98 عملًا فنيًا أغلبها من بطولتها، وشكَّلت دويتو فنيًا مع عدد كبير من المطربين، وعلى رأسهم الراحل محمد فوزي استمر لـ10 سنوات، واكتشفت الجانب الكوميدي لها، وقدّما معنا أفلامًا مرحة لم تظهر في أعمالها السابقة، وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم الإرهابي عام 1994، ورحلت عن عالمنا في 30 مايو عام 2018 بعد صراع مع المرض.