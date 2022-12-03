في ذكرى ميلادها.. 4 أعمال للفنانة مديحة يسري ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما

في منتصف القرن الماضي، صُنفت الفنانة مديحة يسري، من بين أجمل 10 نساء في العالم، حسبما نشرت الصحف والمجلات الأمريكية وقتها، كما حظيت بلقب سمراء النيل، خصوصًا وأن وقت شهرتها وانطلاقها كانت تتميز السينما المصرية بوجود الشقراوات صاحبات الشعر الأصفر والعيون الملونة والبشرة البيضاء، ومن ثم كان ظهورها بمثابة تغيير مهم في عالم الفن آنذاك.

ذكرى ميلاد مديحة يسري

مديحة يسري، التي يمر اليوم ذكرى ميلادها اليوم، باعتبارها من مواليد 3 ديسمبر، كانت بدايتها في مجال التمثيل مع بداية أربعينيات القرن الماضي، من خلال فيلم ممنوع الحب، مع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وقام بالغناء لها من خلال أغنية «بلاش تبوسني في عنيا».

مشوار فني بدأ في أربعينيات القرن الماضي

وكشفت في لقاءات إعلامية سابقة، أن وقت انطلاقتها كانت في سن المراهقة دون أن تخبر والدها، حتى رأى صورتها تزين المجلات الفنية مع اشتراكها في فيلمها الثاني أحلام الشباب مع ملك العود فريد الأطرش، وعلّم والدها أن خالتها مثّلت دور ولي أمرها بزعم أنها والدتها، ووقعت على العقود بدلًا منه، وبسبب الشرط الجزائي وافق على استمرار عملها بالفن، بشرط أن يخول له قراءة السيناريوهات المعروضة عليها قبل توقيع العقود.

أهم أعمال مديحة يسري

لمّع اسمها في سماء الفن وأصبحت واحدة من أهم وأبرز نجماته، وتوالت أعمالها السينمائية منها «ابن الحداد، تحيا الستات، ياسمين، فاطمة وماريكا وراشيل، الأفوكاتو مديحة، لحن الخلود، بنات حواء، إني راحلة، الساحرة الصغيرة، خطيب ماما».

وتم اختيار 4 أفلام للفنانة مديحة يسري، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهم النائب العام عام 1946 مع حسين رياض، وأمير الانتقام 1950 مع أنور وجدي، وحياة أو موت عام 1954 مع عماد حمدي، والخطايا 1962 مع عبدالحليم حافظ.