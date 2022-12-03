«الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات مكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في عدة مجالات، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.

قضايا ومخالفات متنوعة

وأسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن ضبط 2291 قضية متنوعة في مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

كما أسفرت جهود إدارة شرطة الكهرباء عن ضبط 13241 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما تم ضبط 389 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

أسفرت جهود إدارة شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 97 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مباني ومحلات بدون ترخيص.

7 قضايا تهريب البضائع

كما كشف بيان آخر لوزارة الداخلية، عن جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وأبرزها:

- ضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

- ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.

- ضبط 1886 مخالفة مرورية متنوعة.

- ضبط 21 قضية في مجال الأمن العام.

- تنفيذ 308 أحكام قضائية متنوعة.

- ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.