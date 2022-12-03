«ميشيل» قضى 20 ساعة في البحر.. صارع الموت وواجه مخلوقات غريبة

نجا رجل بأعجوبة بعد سقوطه من سفينة سياحية متجهة من نيو أورلينز إلى جزيرة كوزوميل المكسيكية في البحر الكاريبي بخليج المكسيك، وقضى في المياه 20 ساعة متواصلة.

«ميشيل» نجا من الموت بأعجوبة

وواجه «جيمس ميشيل غرايمز»، قناديل البحر ومخلوق بحري غريب آخر له زعنفة، وفي أثناء محاولته النجاة كان عليه أن يأكل ما يطفو حوله للحفاظ على طاقته، إذ أكل لوحا من الخيزران للتغلب على نكهة المياه المالحة في فمه.

ركاب السفينة شعروا بالخوف عقب سقوط مشيل

وشعر الركاب على متن السفينة بالتوتر حينما اكتشفوا أن أحدهم سقط في البحر، وقالت «شانت ميلر وايت»، راكبة كانت على متن السفينة مع زوجها وأفراد أسرتها، «شعرنا بالتوتر الشديد والخوف، ولم أكن أعرف ما الذي سيحدث لأنه لم يكن لدينا خدمة خلوية بسبب البعد»، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتحتوي سفن الرحلات البحرية على حواجز أمان لحماية مستقليها من السقوط، وفقًا لما ذكره مات لوبولي، المتحدث باسم الشركة المشغلة للسفينة، موضحًا أن الطريقة الوحيدة للسقوط في البحر هي الصعود بشكل مقصود فوق الحواجز، مضيفًا «إننا نقدر بشدة جهود الجميع، لا سيما خفر السواحل الأمريكي الذي رصد غرايمز في الماء».