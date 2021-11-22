مصرع مهاجرين قبالة ليبيا.. والعثور على 600 آخرين في شاحنتين بـ المكسيك

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث مختلفة، منها مصرع أكثر من 75 مهاجرًا في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، كما ألقت السلطات المكسيكية، القبض على 600 طالب للهجرة غير الشرعية، كانوا متواجدين في شاحنتين شرقي البلاد.

وفي بريطانيا، ألقت الشرطة، القبض على 30 من نشطاء المناخ أغلقوا جسرًا في وسط عاصمة البلاد «لندن».

ولقي أكثر من 75 مهاجرًا مصرعهم، كانوا متجهين إلى أوروبا على متن قارب في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، وقال المكتب المحلي لـ منظمة الهجرة الدولية، إن 15 ناجيا أنقذهم صيادون ونقلوا إلى مدينة زوارة، أشاروا إلى غرق أكثر من 75 مهاجرا غادروا ليبيا الأربعاء الماضي.

وأضافت «الهجرة الدولية»، أنَّ أكثر من 1.3 ألف شخص، لقوا مصرعهم في البحر المتوسط خلال العام الجاري 2021.

لبنان يحبط تهريب 91 شخصا بينهم لاجئون سوريون وفلسطينيون

وفي لبنان، أحبط الجيش، محاولة تهريب 91 شخصاً بينهم لبنانيون ولاجئون سوريون وفلسطينيون عبر البحر، وقال في بيان، امس السبت، إن دورية تابعة للقوات البحرية قامت، أمس الأول الجمعة بمطاردة مركب في المياه مقابل بلدة القلمون شمال البلاد وعلى متنه رجال وأطفال ونساء، أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية.

وفي المكسيك، ضبطت السلطات، 600 مهاجر غير شرعي في شاحنتين بـ ولاية فيراكروز الواقعة شرقي البلاد، معظمهم من جواتيمالا المجاورة، وقال«المعهد الوطني للهجرة»، إن 401 منهم من جواتيمالا و53 من هندوراس و40 من الدومينيكان و37 من بنجلاديش و27 من نيكاراجوا و18 من السلفادور و8 من كوبا، و6 من غانا و4 من فنزويلا و4 من الإكوادور وواحد من الهند وواحد من الكاميرون.

وأضاف المعهد المكسيكي، أن 455 من المهاجرين ذكور، و145 إناث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مئات من الفنزويليين يغادرون في قافلة من الحدود الجنوبية لـ البلاد مع جواتيمالا

وغادر المئات من الفنزويليين في قافلة مهاجرين، من الحدود الجنوبية لـ البلاد مع جواتيمالا، ونقلت وكالة أنباء «رويترز» عن فنزويليين، قولهم إنهم غادروا في قافلة تضم نحو 3000 شخص من مدينة تاباتشولا، الخميس الماضي، بعد فرارهم من الفقر والمعاناة في بلادهم، وفقا لما ذكره موقع «يو إس نيوز».

من جهتها، عثرت السلطات في المكسيك، على 10 جثث بينها 9 معلقة على جسر في ولاية «زاكاتيكاس» وسط البلاد، التي تعتبر مسرحا للصراع بين عصابات المخدرات.

وتعد «زاكاتيكاس»، نقطة عبور رئيسية للمخدرات التي تنتقل شمالا إلى حدود الولايات المتحدة، وخصوصا مادة الفنتانيل الاصطناعية، وتتقاتل عصابات «خاليسكو- الجيل الجديد» و«سينالوا» للسيطرة على الولاية المكسيكية.

وقالت وكالة السلامة العامة في الولاية المكسيكية، إن الجثث عثر عليها في «سيوداد كواوتيموك»، الواقعة على بعد حوالي 550 كيلومترا شمال العاصمة «مكسيكو»، موضحة أنه تم العثور على 9 جثث معلقة على الجسر، فيما وجدت الجثة العاشرة ملقاة على الرصيف.

وفي سياق آخر، قال سيف الملوك محامي عارضة الأزياء التشيكية تيريزا هلوسكوفا «24 عاما»، إنه تم الإفراج عن موكلته في باكستان عقب تبرئتها من تهمة محاولة تهريب الهيروين إلى الإمارات.

وكانت السلطات الباكستانية، ألقت القبض على هلوسكوفا في يناير 2018 وبحوزتها 8.5 كيلوجرام من الهيروين في مطار لاهور وفرضت عليها غرامة قدرها 800 دولار.

من جانبه، وصف محامي زوجة المدير العام الأسبق للأمن الوطني في الجزائر اللواء عبدالغني هامل موكلته، بأن «ع. سليمة»، خنساء الجزائر، كونها عانت لأجل تربية أبنائها كثيرا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

والتمس المحامي الجزائري، إفادة موكلته بالبراءة التامة، وقال في مرافعته أمام هيئة المجلس، إن موكلته تملك شقة بولاية سطيف وخلال التحقيق تعرضت للمساءلة عنها بخصوص ثمنها رغم تأكيدها بأنها تعود لوالدتها رحيمة عناني، وأنها كسبتها في عام 2004، قبل صدور قانون الفساد.

وألقت الشرطة البريطانية، مساء أمس السبت، القبض على 30 من نشطاء المناخ أغلقوا جسرا في وسط العاصمة «لندن».