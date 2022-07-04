موسم قناديل البحر يزعج المصطافين ببحر العريش.. ظاهرة تنتهي آخر يوليو

انتشار ملحوظ لقناديل البحر بطول ساحل العريش، لاحظه المصطافون في أثناء السباحة، حيث تفاجئوا بلسعات تشبه الماس الكهربائي تؤثر على الجسم كله، وتفسد الاستمتاع بالمياه في بحر العريش، حيث لا يستطيع غالبية المصطافين تحمل هذه اللسعات خصوصا الأطفال.

قناديل البحر تظهر في منتصف يونيو حتى نهاية يوليو

وقال محمد الجغنة أحد الصيادين، لـ الوطن، إن قناديل البحر تظهر في العريش في منتصف شهر يونيو حتى نهاية يوليو من كل عام، مؤكدًا أن لدغة القناديل ليست سامة، ولكنها بها لسعات صعبة في الجسم مثل الماس الكهربائي، وتؤدي أيضًا إلى احمرار الجسم وظهور بقع حمراء لا تختفى إلا بعد عدة أسابيع، مضيفًا أن الأهالى في مثل هذا التوقيت من كل عام يذهبون للبحر للاستمتاع بالجلوس دون دخول البحر للسباحة خوفا من اللسع الذي يأتي من أسفل المياه.

دول أقامت حواجز لعدم وصول القناديل للشاطئ

ومن جهته قال الدكتور أحمد محمد طبيب أمراض جلدية، لـ الوطن، إنه يأتيه العديد من الأشخاص مصابين، وبعد العلاج الموضعي يتعافون بعد عدة أيام، وقال عبد الله الحجاوى أحد الباحثين في شؤن البيئة بشمال سيناء، أن بعض الدول المتقدمة أقامت حواجز في البحر لعدم وصول القناديل للشاطئ، والتي عادة ما تكون موسمية، وتنتهى بنهاية شهر يوليو الجاري، مضيفًا أنه بالرغم من هذا فإن هناك من يدخلون البحر للسباحة متحملين اللسعات التي تبدو عند البعض عادية.