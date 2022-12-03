«الصحة» توضح طرق التعامل مع الحالات البسيطة والشديدة للانفلونزا

نشرت وزارة الصحة والسكان دليل إرشادي للحالات المشتبهة والمؤكدة لحالات الإنفلونزا والالتهاب التنفسي الحاد، وذكرت أن الحالات البسيطة تعالج منزليا والراحة والسوائل، والشديدة، هي التي التي تؤدي إلى تدهور حالة الفرد، والعلاج يكون من خلال الحجز بالمستشفى وعلاج «التأمينيل والأوسيلتاميفير».

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الفيروس التنفسي المخلوي ليس له لقاح، والعلاج الخاص به هو الراحة التامة للطفل أو الحصول على السوائل الدافئة ولا يجب اللجوء إلى المضادات الحيوية، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر تمتلك نظام وبائي قوي موجود بداخل 27 منشأة طبية على مستوى محافظات الجمهورية، ويعمل النظام الوبائي على رصد كافة الأمراض المعدية.

الفيروس التنفسي المخلوي

وتابع حسام حسني، أن الفيروس التنفسي المخلوي ليس بجديد ومنتشر من سنوات عديدة، هو أحد الفيروسات التنفسية التي تصيب الأطفال خلال فصل الشتاء، وخلال جائحة فيروس كورونا كان هناك التزاما كبيرا بالإجراءات الاحترازية اللازمة، لذلك أعداد مصابي الفيروس التنفسي المخلوي كان بسيط للغاية، ومع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامات زاد معدل الإصابات بين الأطفال بسبب تغير الفصول ودرجات الحرارة.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، أوضح «حسني»، أنه مستقر للغاية ولا داعى للتخوف لكن وجب الحذر بشكل كبير، خاصة أننا في فصل الشتاء، وعلى المواطنين الاستمرار في الحصول على التطعيمات المتعلقة بكورونا، لمنع الإصابة بالفيروس والحد من انتشار الفيروس.

ونفى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ظهور متحورات جديدة قائلا: «في حال ظهور أى متحورات جديدة لفيروس كورونا يتم الإعلان عنها بشكل مباشر، واللقاحات المتوفرة لها القدرة على مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته التي تظهر من وقت إلى آخر».