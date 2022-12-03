«الصحة»: الكشف على السيدات الحوامل ضد مرض الإيدز في سرية تامة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إجراء الفحص الطبي على السيدات الحوامل للكشف عن مرض الإيدز واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من المرض، لافتا إلى أنه يتم الكشف عليهن في سرية تامة، وفي حال اكتشاف المرض يتم إعطائهن مجموعة من الأدوية التي تعمل على منع انتقال المرض من الأم إلى الجنين، مع ضرورة المتابعة الدورية طبقا للدليل الإرشادي الوطني وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

إجراء تحليل «بي سي ار» للطفل بعد 8 أسابيع من ولادته

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تم إجراء تحليل «بي سي ار» للطفل بعد 8 أسابيع من ولادته لتحديد موقفه من الإصابة، وفي حال إصابته بفيروس نقص المناعة يجرى تحويله إلى أقرب مركز لصرف العلاج؛ ليتم إعطائه العلاج الثلاثي مدى الحياة، موضحًا أنه في حال عدم التأكد يتم وقف العلاج مع التأكيد على وقف الرضاعة الطبيعية وإعادة التحليل للمتابعة، لافتا إلى تعدد مراكز المشورة المتعلقة بمرض الإيدز على مستوى محافظات الجمهورية.

طرق انتقال مرض الايدز

ولفت «عبدالغفار»، إلى أنه يتم تسجيل تاريخ بداية الحمل والإخطار بالحمل والولادة، وكذلك تاريخ صرف العلاج الوقائي للمولود بدقة، مؤكدا على السيدات إخطار وزارة الصحة، ممثلة في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بكافة هذه التفاصيل بدقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مجددا أسباب الإصابة بمرض الإيدز، قائلًا إن المرض لا ينتقل عن طريق العلاقات غير المقبولة فقط ولكن له عدة طرق، منها استعمال أدوات حقن مع شخص مصاب بالفيروس، وعن طريق علاقة جنسية مع شخص مصاب به، أو عن طريق الدم الملوث بالفيروس.