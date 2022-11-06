انتصار السيسي ترحب بضيوف قمة المناخ: أتمنى التوفيق لقادة العالم في مهمتهم

رحبت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بضيوف مصر ممن يحضرون قمة المناخ (COP27) المنعقدة بشرم الشيخ.

قرينة الرئيس: أتطلع لخروج قمة المناخ بإجراءات حاسمة لحماية كوكبنا

وكتبت قرينة رئيس الجمهورية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أرحب بكل ضيوف مصر الأعزاء في قمة المناخ التي تعقد في مدينة السلام شرم الشيخ، وأتطلع إلى أن تخرج هذه القمة بإجراءات حاسمة لحماية كوكبنا من خطر تغيرات المناخ، أتمنى التوفيق لكل قادة العالم في مهمتهم في هذه القمة الاستثنائية».