انتصار السيسي: أرحب بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا في بلدها الثاني مصر

نشرت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ترحب خلاله بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا تمارا فوتشيتش.

وقالت انتصار السيسي: «أرحب بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا تمارا فوتشيتش في بلدها الثاني مصر».

انتصار السيسي تتمنى لـ فوتشيتش قضاء لحظات سعيدة في مصر

وأضافت: «وقد أعربت السيدة فوتشيتش عن سعادتها بزيارة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل قلعة الفنون والمعرفة في جمهوريتنا الجديدة، وإنني أتمنى لها لحظات سعيدة في مصر وبالتحديد في الأقصر التي تزورها لأول مرة».