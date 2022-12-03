صلاة أول قداس في بورتو بلاتا بجمهورية الدومينيكان

صلى الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا،القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس في مدينة بورتو بلاتا بجمهورية الدومينيكان بمنطقة الكاريبي، وهو أول قداس يصلى هناك.

تجهيز الكنيسة لإقامة الصلوات

وتجرى حاليًا عمليات استكمال تشطيبات مبنى الكنيسة تمهيدًا لتجهيزه لإقامة الصلوات والخدمات.

شارك في صلوات القداس التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي الدياكون ماركوس الذي يخدم في إيبارشية بوليڤيا.

وفي سياق متصل، وقع الأنبا كاراس، أسقف إيبارشية بنسلفانيا وديلاوير وماريلاند وويست ڤرچينيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، عقد شراء مبنى كنيسة القديسة دميانة الكائنة في مدينة سكرانتون في بنسلفانيا.

وجاء ذلك في إطار في خدمة الكنيسة الأرثوذكسية للأقباط المقيمين بالخارج وطلاب الجامعات والشباب من الفئات العمرية المختلفة الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأمريكية، لخدمة أجيال عديدة من الشباب والأقباط المقيمين هناك.

احتفالية الصحافة والدوريات القبطية

كما تنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، احتفالية الصحافة والدوريات القبطية، بالمبنى الإداري الجديد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بحضور البابا تواضروس الثاني، والأنبا مكاريوس، أسقف المنيا والمشرف على الاحتفالية ، ولفيف من الآباء مطارنة وأساقفة الكنيسة والشخصيات الصحفية والإعلامية.

ويجرى خلال الاحتفالية تكريم عدد من الصحف والدوريات القبطية التي توقفت عن الصدور والتي مازالت تصدر مثل: «الكرازة، ووطني، ورسالة الكنيسة، ومدارس الأحد، ومجلة مرقس».

ومن المقرر عرض فيلم وثائقي مختصر عن مسيرة الصحافة والدوريات القبطية، بشكل عام والدوريات الخمس التي تمّ اختيارها بشكل خاص، وتوزيع كتاب يتناول تاريخ الدوريات والصحف القبطية، وتكريم أهم الرموز الراحلة في هذا المجال من خلال كلمة لقداسة البابا، مشيرًا إلى أنَّ الاحتفالية ستقتصر على الدعوات الشخصية فقط لمن توجه لهم الدعوة.