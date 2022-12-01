الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ شهر كيهك 9 ديسمبر: صلوات وتسابيح

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهر كيهك 9 ديسمبرالجاري، الذي شهد ميلاد السيد المسيح، حيث ينتهي بليلة عيد الميلاد المجيد التي توافق 29 كيهك كل عام، ويمتاز شهر كيهك بالطقوس والتسابيح المبهجة والسهرات الأسبوعية وصلوات«سبعة وأربعة».

سبب تسمية شهر كيهك

وبحسب كتاب السنكسار الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يعد شهر كيهك رابع شهور السنة القبطية أقدم الشهور المصرية القديمة، وسمي كيهك نسبة إلى الإله «كا هاكا»، إله الخير أو العجل أبيس.

واكتسب الشهر المريمي مكانة عند الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باعتباره الشهر السابق لميلاد المسيح وأكثر الشهور روحانية، حيث يمتاز بطقس مبهج من التسابيح والصلوات.

والسنكسارهو كتاب كنسي تاريخي منذ القدم يؤرخ الأحداث بالكنيسة، حيث يحوي سير الآباء القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد وأيام الصوم مرتبة حسب السنة القبطية، ويقرأ منه في الصلوات اليومية.

ما هو شهر كيهك

تخصص الكنيسة الأرثوذكسية شهر كيهك لتمجيد السيدة العذراء، حيث يشتهر بالسهرات «سهرات كيهك»، التي تمتد من المساء وحتى صباح اليوم التالي، وتصلى خلاله صلوات خاصة، حيث له كتاب صلوات خاص به يسمى «الإبصلمودية الكيهكية» أى (تسابيح كيهك).

يشتهر شهر كيهك بـ«شهر سبعة وأربعة»، ويرجع ذلك لتلاوة صلوات الـ«7 ثيؤطوكيات»، (تعني تمجيد للعذراء) والـ«4 هوسات»، (تعني تسبحة)، كما يشتهر شهر كيهك بالعديد بالاسماء منها الشهر المريمي نسبة للسيدة العذراء.

وتقام صلوات «سبعة وأربعة»، خلال شهر كيهك، مساء كل سبت، بداية من الساعة التاسعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد بانتهاء صلاة القداس الإلهي، حيث تعد تلك التسبحة الرئيسية طوال الأسبوع وتختلف عن تسابيح باقي الأسبوع.

وتقال طوال الشهر «التسبحة الكيهكية»، حتى يوم البرامون، اليوم السابق للعيد، وتركز الكنيسة خلال هذه التسبحة على السيدة العذراء، ولذلك سمى «كيهك»، بالشهر المريمي.

ويشتهر الشهر المريمي بالعديد من الأمثال منها «كياك صباحك مساك، تقوم من فطورك تحضر عشاك».

ويعد السمك من الأكلات المفضلة خلال هذا الشهر منذ القدماء المصريين.

بداية الأقباط صوم الميلاد

وبدأ الأقباط الأرثوذكس الجمعة الماضي صوم الميلاد، الذي يستمر لمدة 43 يوما ويختتم بليلة عيد الميلاد المجيد 7 يناير 2023، ويعد صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية والذي يمتنع خلاله المسيحيون عن تناول اللحوم والألبان، بينما يسمح فيه بتناول الأسماك كنوع من التخفيف.