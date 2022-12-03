«التعليم» تعلن إجراءات مواجهة كورونا في المدارس: رصد واكتشاف مبكر للإصابات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها للحماية من فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الممارسات الصحية والاستراتيجيات التي من شأنها منع أو الحد من انتشار كورونا تتمثل في مراعاة متابعة المخالطين في المنزل وفي المنشآت التعليمية ومراقبتهم لترصد المرض والاكتشاف المبكر للحالات الجديدة، وضرورة رفع وعي المخالطين عن المرض وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه، والتباعد الاجتماعي وتقليل التعرض.

الاستخدام الآمن للمنظفات بطريقة منتظمة

وأكدت الوزارة وفق ما جاء في الدليل الإرشادي لوزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية عبر موقعها الرسمي، على تقديم خدمات الدعم الطلابي المباشر وحماية المجموعات الأكثر عرضة للخطر، والاستخدام الآمن للمنظفات بطريقة منتظمة وعلى فترات بينية متقاربة، ويراعى اتباع توصيات وزارة الصحة والسكان في تحديد مدة العزل واشتراطات العودة للمنشأة التعليمية.

وحددت الوزارة سياسة التباعد الاجتماعي أو الجسدي، التي تتمثل في وضع علامات ارشادية للتباعد الاجتماعي في مناطق الانتظار والاستقبال المزدحمة، مع إدراك أنه ليس من الممكن دائماً أن يتوافر 6 أقدام مسافة بينية لتحقيق التباعد الاجتماعي، لذا يوضع في الاعتبار إضافة مسارات أو ممرات للسماح بمساحة أكبر بين المقاعد ويستخدم ذلك في كل الأعمال اليومية والأنشطة في المنشأة التعليمية والأوقات التي قد يجتمعون فيها «الحضور والانصراف والحمامات».

تقديم الدعم للأطفال لتطوير الممارسات الصحية الجيدة

وشددت الوزارة على إدارة المنشأة التعليمية مراقبة الحضور والانصراف للحد من التجمع وضمان انتقال الطلاب مباشرة من وإلى الفصل، مؤكدة تداول الوجبات الخفيفة والمشروبات بشكل فردي ولا يجري تقديم وجبات جماعية تزيد احتمالية الاختلاط غير الضروري.

وبالنسبة للنظافة الشخصية، قالت الوزارة، إنه نظراً لأن العديد من الأمراض المعدية تنتقل عن طريق المخالطة أو الرذاذ فإن الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة الأيدي شرطان أساسيان للوقاية من غالبية الأمراض، مشددة على العاملين بالمنشآت التعليمية بضرورة مراقبة ممارسات النظافة الشخصية وتقديم الدعم للأطفال لتطوير الممارسات الصحية الجيدة ورفع درجة الوعي الصحي لديهم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أهمية غسل الأيدي، موضحة أن غسل الأيدي قد يمنع أو يحد بدرجة كبيرة من معظم الأمراض المعدية، وتتمثل الإجراءات في غسل الأيدي بصورة صحيحة وعلى فترات بينية منتظمة قبل وبعد تناول الطعام وبعد استخدام دورة المياه بعد لمس الحيوانات، وإذا كانت الأيدي متسخة بشكل واضح يجب غسل اليدين بالماء الجاري والصابون وفركهما جيداً لإزالة أي شوائب عالقة بالأيدي، وإذا كانت الأيدي غير مستخة بشكل واضح، فيمكن فركها بالكحول.