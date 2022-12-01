قرار هام من «التعليم» بشأن التعامل مع الأمراض المعدية في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً هام للمديريات التعليمية، بشأن رفع دليل وزارة الصحة والسكان بخصوص الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها في جميع المنشآت التعليمية، على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

تحميل دليل الشروط الصحية والتعامل مع الأمراض المعدية

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنه بالإشارة للكتاب الدوري رقم 47 الصادر بتاريخ 10/11/2022 من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية فقد قرر الوزير، تحميل دليل وزارة الصحة والسكان بخصوص الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها في جميع المنشآت التعليمية على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

تعميم دليل وزارة الصحة بالمدارس

وطالبت وزارة التربية والتعليم، باتخاذ اللازم نحو تعميم الدليل المشار إليه على كافة المدارس والمنشآت التعليمية التابعة لتفعيل الإجراءات الاحترازية الواردة به وكذلك كيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.