هل فيروس كورونا ما زال موجودا بعد انخفاض الإصابات؟.. «الصحة» توضح

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا لها استعرضت فيه تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وقالت الوزارة إن الفيروس ما زال موجودا، وانخفاض إصابات فيروس كورونا لا يعني انتهاء الجائحة، ولا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على استقرار المنحني الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

هل ما زال فيروس كورونا موجودا؟

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه لا بد من المحافظة على تقليل الإصابة بالفيروس وذلك من خلال اتباع مجموعة من التعليمات والإرشادات، وهي الحصول على لقاح كورونا، والحفاظ على مسافات آمنة بين كل شخص والآخر، والحرص على ارتداء الكمامة ليس فقط لفيروس كورونا ولكن للأمراض الفيروسية والتي تنتشر في فصلي الشتاء والخريف.

وأضافت الوزارة أن لا بد من الالتزام بتغطية الفم خلال العطس والسعال، والحرص على وجود منافذ تهوية جيدة للأماكن، وتنظيف اليدين باستمرار بعد لمس أي أسطح غريبة، مؤكدة أن التوسع في عمليات التطعيمات للمواطنين ضد فيروس كورونا ساهمت كثيرا في خفض معدلات الإصابة بالفيروس.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن لقاحات كورونا لا تمنع الإصابة بالفيروس ولكنها تعمل على إعطاء مناعة بنسب كبيرة لمواجهة فيروس كورونا، وعلى المواطنين الحرص على الحصول على لقاح كورونا والإنفلونزا الموسمية خلال فصلي الشتاء والخريف نظرا لنشاط الفيروسات التنفسية خلال هذه الفترة.

كما طالبت الوزارة، خلال تقريرها، المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها المختلفة بشكل مباشر.