«التعليم» تحدد آخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022، في إطار الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، وهو ما ترصده «الوطن» في التقرير التالي، فضلاً عن تفاصيل الامتحانات وآلية عقدها.

وقالت الوزارة في خطاب مُرسل للمديريات التعليمية، إن آخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022، هو يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، مشددة على المدارس بمراجعة استمارة التقدم الإلكترونية والتأكد من صحتها خاصة الصورة الشخصية للطلاب.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

- يدخل الطالب على بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم.

- يدخل الطالب على رابط الاستمارة الإلكترونية.

- يختار الطالب زر «تسجيل الدخول».

- يكتب الطالب البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- يضغط الطالب على «تسجيل الدخول».

- استيفاء البيانات المطلوبة.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي

أكدت وزارة التربية والتعليم، في الخطة الزمنية لعام الدراسي 2022-2023، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تعقد يوم 14 يناير المقبل، موضحة أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد على مستوى المديريات التعليمية وهي المنوطة بوضع أسئلتها وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية

تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووجهت وزارة التربية والتعليم، بضرورة التأمين المشدد لامتحانات الشهادة الإعدادية، ومنع أي تسريب أو محاولات للغش واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري، حيال من يخالف ذلك.

نصائح مهمة للطلاب قبل الامتحانات

قدمت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، مجموعة مهمة من النصائح للطلاب قبل الامتحانات، مؤكدة على أهمية متابعة منصات البث المباشر والبرامج التعليمية المقدمة من وزارة التربية والتعليم فهي تدرب الطلاب بشكل جيد على أنماط الأسئلة المختلفة ويقدمها نخبة مختارة من المعلمين الأكفاء.

وأكدت في حديثها لـ«الوطن» على ضرورة تنظيم الوقت وتنظيم ساعات النوم الفترة المقبلة والتدريب بشكل جيد على إدارة وقت الامتحان، والتدريب على الأنماط المختلفة من الأسئلة هذا بالإضافة إلى التركيز على تحقيق نواتج التعلم بشكل جيد.