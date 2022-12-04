مونديال قطر وأزمات الدوري المصري في العدد الجديد من «الكورة والملاعب»

صدر اليوم الأحد العدد الأسبوعي الجديد من جريدة «الكورة والملاعب» التي تصدر عن دار التحرير للطبع والنشر ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي محمد الدمرداش، ويتناول العدد موضوعات عن كأس العالم 2022 المقام في قطر فضلا عن موضوعات وأزمات الدوري المصري.

الكورة والملاعب

وشمل غلاف العدد الجديد من الكورة والملاعب عناوين أبرز الموضوعات وجاءت كالتالي:

- حكاوي الدوحة.

- وائل جمعة: غيابنا مر.

- أونانا يفضح الكاميرون.. ورياح التغيير في تونس.

- كرسي الكاف.. صراع يتجدد.

- بعد انفرادنا بما دار مع زيزو وبن شرقي والشناوي.. المستور في ملف عاشور

- مفاوضات الأهلي كانت حقيقية.. والبداية مع نجم المنتخب.

- زيايد والعبور أبرز أماكن المباحثات.. وتوفيق عنصر أساسي.

- الأهلي يغازل فتحي.. ويرفض تهديد الشحات.

-الكورة والملاعب انفردت بأزمة المصري.. والاتحاد تحت الحصار.

كما شمل العدد مقالا لرئيس التحرير محمد الدمرداش والذي جاء بعنوان «كيف الحال بين المغرب والسنغال»، وتضمن تقريرا عن حفل أوسكار المساء والكورة والملاعب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت مظلة دار التحرير.