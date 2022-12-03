وكالة الجريمة البريطانية تعتقل أثرياء الروس بتهمة غسل الأموال

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، اليوم، إنها ألقت القبض على رجل أعمال روسي ثري للاشتباه في تورطه في غسل أموال وجرائم أخرى في إطار حملة على رجال الأعمال الفاسدين، بحسبما نقلته وكالة «رويترز».

اعتقال 3 أشخاص بتهم غسيل أموال

وذكرت الوكالة أن الرجل المجهول الهوية البالغ من العمر 58 عامًا، كان من بين 3 رجال اعتقلهم ضباط من خلية مكافحة الكليبتوقراطية، أمس الأول، في سكن بملايين الجنيهات الإسترليني في لندن.

وقالت الوكالة إنه تم اعتقاله للاشتباه في قيامه بغسل أموال والتآمر للاحتيال على وزارة الداخلية والتآمر لارتكاب شهادة الزور.

تم القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا في المبنى بعد أن شوهد يغادر بحقيبة تحتوي على آلاف الجنيهات نقدًا، وقالت الشرطة إن صديقًا سابقًا يبلغ من العمر 39 عامًا وهو شريك رجل الأعمال اعتقل أيضًا في مكان الإقامة، وقد أطلق سراح الثلاثة بكفالة من الشرطة.

بريطانيا ستواصل استخدام كل السلطات والتكتيكات لتعطيل هذا التهديد

وقال المدير العام لوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطاني، غرايم بيجار، إن شركة «CKC» التي تم إنشاؤها في وقت سابق من هذا العام لمعالجة محاولات التهرب من العقوبات وتعطيل النخب الفاسدة، كان لها تأثير كبير على النشاط الإجرامي للأوليجارشية، ومقدمي الخدمات المحترفين الذين يدعمونهم وأولئك المرتبطين بالحكومة الروسية.

وقال بيجار في بيان «سنواصل استخدام كل السلطات والتكتيكات المتاحة لنا لتعطيل هذا التهديد».

وقالت الوكالة إنها ضمنت حتى الآن ما يقرب من 100 اضطراب، وُصفت بأنها إجراءات أدت بشكل واضح إلى إزالة أو تقليل التهديد الإجرامي - ضد النخب المرتبطة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وعناصر تمكينها.

أكثر من 1200 فرد تعرضوا لعقوبات

وشمل ذلك عددًا من أوامر تجميد الأصول على حسابات يمتلكها أشخاص مرتبطون بالروس الخاضعين للعقوبات.

فرضت بريطانيا حتى الآن عقوبات على أكثر من 1200 فرد وأكثر من 120 كيانًا في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.