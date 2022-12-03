الأرصاد الإندونيسية تحذر من هزات ارتدادية بعد زلزال جزيرة جاوة اليوم

حذرت رئيسة وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية دويكوريتا كرناواتي، من وقوع هزات ارتدادية محتملة إثر زلزال ضرب جزيرة جاوة صباح اليوم، موضحة أنه ليس هناك خطر من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».

وضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، مناطق في جزيرة جاوة الإندونيسية، ما تسبب في ذعر السكان وخروجهم إلى الشوارع، دون ورود تقارير فورية عن سقوط ضحايا.

شدة الزلزال بلغت 6.4 درجة على مقياس ريختر

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية، اليوم السبت، أن شدة الزلزال بلغت 6.4 درجة على مقياس ريختر، ومركزه وقع على بعد نحو 18 كيلومترا من جنوب شرق مدينة «بنجر»، التي تقع على الحدود بين مقاطعتي جاوة الغربية وجاوة الوسطى، على عمق 118 كيلومترا.

وفي 21 نوفمبر الماضي، تسبب زلزال بقوة 5.6 درجة في مقتل 331 شخصا على الأقل وإصابة 600 شخص تقريبا في مدينة «سيانجور» بمقاطعة جاوة الغربية، ويعد هذا الزلزال هو الأكثر دموية في إندونيسيا منذ أن تسبب زلزال عام 2018 وأمواج تسونامي في جزيرة سولاوسي في مقتل نحو 4340 شخصا.