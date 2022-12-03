تعيين شريف عارف رئيس تحرير تنفيذي لـ«بوابة الوفد»

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، اليوم، قرارا بتعيين شريف عارف ‏المستشار الإعلامي لحزب الوفد‏، رئيس تحرير تنفيذي لـ«بوابة الوفد»، على أن يبقى سامي صبري رئيسا للتحرير.

وأعلن شريف عارف، نبأ تعيينه رئيس تحرير تنفيذي لبوابة الوفد عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «كل الشكر لرئيس الوفد ولقيادة الحزب ولجموع الوفديين في كل مكان على الثقة الغالية، التي هي وسام على صدري».

واستكمل «عارف» في منشور له منذ قليل: «أعاهد الله ثم القراء الأعزاء أن أكون جندياً مقاتلاً في سبيل وطني وحزبي ومهنتي.. والله وحده المستعان.. وهو خير معين».