تعيين شريف عارف رئيس تحرير تنفيذي لـ«بوابة الوفد»
كتب:
كريم عثمان
06:31 م | السبت 03 ديسمبر 2022
شريف عارف رئيس تحرير «بوابة الوفد»
أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، اليوم، قرارا بتعيين شريف عارف المستشار الإعلامي لحزب الوفد، رئيس تحرير تنفيذي لـ«بوابة الوفد»، على أن يبقى سامي صبري رئيسا للتحرير.
وأعلن شريف عارف، نبأ تعيينه رئيس تحرير تنفيذي لبوابة الوفد عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «كل الشكر لرئيس الوفد ولقيادة الحزب ولجموع الوفديين في كل مكان على الثقة الغالية، التي هي وسام على صدري».
واستكمل «عارف» في منشور له منذ قليل: «أعاهد الله ثم القراء الأعزاء أن أكون جندياً مقاتلاً في سبيل وطني وحزبي ومهنتي.. والله وحده المستعان.. وهو خير معين».