رئيس حزب إرادة جيل: المحور الاقتصادي أهم محاور الحوار الوطني حاليا

انطلق منذ قليل، اجتماع تحالف الأحزاب السياسية، بمقر حزب إرادة جيل، لمناقشه المحور الاقتصادي، كأحد محاور الحوار الوطني، وعرض رؤية الأحزاب بالتحالف في هذا المحور.

وقال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن التحالف داعم للرئيس وقواتنا المسلحة والشرطة المصرية، مؤكدا اهتمام التحالف بالمواطن ومشاكله، وكيفية النهوض بالبلاد، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المحور الاقتصادي، أهم محاور الحوار الوطني في ظل التحديات الحالية التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن الحوار الوطني، يضم العديد من الجهات المخلصة لصالح مصر من السياسين والاقتصاديين وكل المجالات، من أجل التفاهم والتفاعل مع مشكلات المواطن والعمل على حلها.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، خلال مؤتمر تحالف الأحزاب، أن التحالف يدرك ما يتم من إنجازات على أرض الواقع، وأخرها قمة المناخ، مشددا على التقدم الملحوظ في ملف حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة.

وأشاد بدور لجنة العفو الرئاسي، وتتابع خروج قوائم العفو على فترات متقاربة، التي نالت اهتمام خاص من قبل القيادة السياسية، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان لا تتوقف عند الخروج من المحبس، فقط بدل بدأت الدولة تعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في الحياة، موضحا أن حقوق الإنسان تشمل كل نواحي الحياة في التعليم والصحة والاقتصاد، وغيرها.