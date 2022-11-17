أمين تحالف الأحزاب المصرية عن قرار حصر شهداء الحروب: يمس قلوب المواطنين

وجه تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار حصر شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948 لدراسة وضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات «صندوق الشهداء»، قائلا، إن هذه القرارت تمس قلوب المواطنين والحالة الاجتماعية لهم، وفي نفس الوقت، تعتبر اعترافا بفضل هؤلاء الشهداء على الشعب المصري بأكمله.

قرار الرئيس يمس قلوب المواطنين

وأضاف «مطر»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الرئيس يحاول دائما بقدر المستطاع أن يسعد المواطنين وهذا ما نراه في قراراته بصورة دائما، والمميز في هذا القرار أن حصر الشهداء سوف يبدأ من عام 1948، وهو تاريخ سابق يدل على نظرة الأب التي تشمل كل أولاده، وكذلك نظرة الرئيس للشعب بكل فئاته، مضيفا أن الـ40 حزب ضمن التحالف جميعها تقدم الشكر والتقدير للرئيس السيسي، على هذا القرار النبيل.

«مطر»: القرار يدل على الاهتمام بكل الجوانب

وأوضح أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن التوقيت الذي اختاره الرئيس، لإعلان هذا القرار يدل على حكمته لعدم ربطه بالأحداث واهتمامه بكل الجوانب في نفس الوقت، فلا يعلق قرار أو أي شيء يخص المواطن، على مناسبة معينة، بل هو دائم التفكير في الجوانب النفسية والاجتماعية للشعب، ودائما ما يتخذ قرارات تمس قلوب المواطنين.