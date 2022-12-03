رئيس «الإصلاح والتنمية»: انتهينا من تحضيرات الحوار الوطني.. دقت ساعة العمل

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إننا في الحوار الوطني، انتهينا من كل التحضيرات، ودقت ساعة العمل، وننتظر البدء في خلال أسابيع قليلة، يترتب عليها الخروج بتوصيات يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

السادات: كل ما يهم الشارع والمواطن يهمنا

وأضاف السادات أن كل ما يهم الشارع والمواطن يهمنا، وعلينا أن نسأل، ونوجه بترشيد الأموال، للخروج من الأزمة، وفيما يخص الوضع السياسي والتشريعى، فإن التوصيات، هي من سيشير إلى مدى ما كان الحوار الوطني مجرد امتصاص للمعارضة، أم نحن شركاء في البناء والرقابة والتوجيه، الأحزاب تحتاج إلى أجيال جديدة، حتى أحزاب المعارضة.