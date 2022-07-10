بريد الوطن ..الحوار الوطنى من أجل مصر فقط

يظل التساؤل المهم: ما الأولويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنموية، وما يتعلق بالأمن القومى الذى يتطلب إجراء حوار وطنى جاد من جميع أطراف القوى السياسية، وهل المدعوون إلى مائدة هذا الحوار يحملون رؤى تساعد على النهوض والتقدم لهذا الوطن؟ فى البداية أرى أن الرئيس السيسى وضع الكرة فى ملعب تلك القوى السياسية لخارطة طريق جديدة، ولكن بشرط أن تكون لديها النية الخالصة تجاه هذا الوطن، وهذا ما نتمناه نحن المصريين جميعاً، وأن يبدأ هذا الحوار الوطنى دون وجود إملاءات واشتراطات لتلك القوى لعقد هذا الحوار، وإن كنت أرى أن هناك بعض الشروط التى بدأ الحديث عنها كالإفراج عن بعض المحبوسين على ذمة قضايا، منها قضايا جنائية، ومحاولة البعض أن يضع قائمة من الطلبات التى يراها واجبة التطبيق، قبل بدء الحوار، ولكن أتمنى أن أنقل وجهة نظرى، كمواطن من ملايين المصريين، قبل إجراء هذا الحوار، وهى أن المدعوين إلى هذا الحوار يجب أن يعلموا أننا لن نقبل أن تُملى علينا شروط، وأن يصب هذا الحوار فى إيجاد آليات جديدة للنهوض بالوطن، ونقف أمام إعادة عقارب الساعة للوراء، أيام أن كان هناك من ينادى ويضع يده فى أيدى الإخوان، وعندما نبذته جماعة الإخوان أراد أن يحصل على دور له بعد ثورة ٣٠ يونيو، ولكن تفاجأ هؤلاء بأنهم خرجوا دون الوجود على الساحة، فخرج البعض للهجوم على الدولة المصرية، وللأسف بعض تلك الوجوه ظهرت مرة أخرى، فى النهاية، نريد حواراً من أجل مصر فقط.

د. محمد الطربيلى

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