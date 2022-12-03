السيطرة على حريق سيارة نقل «تريلا» في المحلة (صور)

شب حريق بسيارة نقل ثقيل «تريلا»، حال توقفها بأحد الجراجات، على الطريق الدائري بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمت السيطرة على ألسنة اللهب، وحرر محضر بالواقعة.

إخماد النيران

تلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية بمدينة المحلة الكبرى، بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل داخل سيارة نقل ثقيل «تريلا» أثناء تواجدها داخل أحد الجراجات الكائنة على الطريق الدائري.

وهرعت قوات الحماية المدنية، وقوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المناطق والسيارات المجاورة، كما جرى عملية التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى.

المعاينة الأولية

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن النيران أتت على السيارة بالكامل حال توقفها في أحد الجراجات الكائنة على طريق المحلة الدائري، بسبب ماس كهربائي، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وإذا كان هناك شبه جنائية من عدمه.