السيطرة على حريق داخل مخزن خردة بالمحلة الكبرى دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق داخل مخزن خردة كائن بجراج الحي، بمنطقة الجمهورية التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بنشوب حريق داخل مخزن

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل مخزن خرده تابع لجهاز النظافة والتجميل، الموجود بجراج البلدية بمنطقة الجمهورية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

الدفع بسيارتي إطفاء

هرعت سيارات الحماية المدنية وقوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى باقي أنحاء المخزن، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتقوم قوات الإطفاء بعملية التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن ماس كهربائى السبب وراء اندلاع الحريق داخل مخزن مكون من طابق واحد، متواجد داخل جراج البلدية، وخاص بجهاز النظافة والتجميل، ويستخدم في تشوين الخردة، وقطع الغيار.

ندب خبراء الأدلة الجنائية

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وإذا كان هناك شبه جنائية من عدمه.