السيطرة على حريق محدود بجوار مدرسة بالمحلة الكبرى دون وقوع إصابات

نشب حريق محدود في أكوام من القمامة، بجوار سور مدرسة المحلة الثانوية الميكانيكية، التابعة لإدارة شرق المحلة الكبرى التعليمية، بمحلة أبو علي، دون وقوع إصابات أو أضرار، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بنشوب حريق محدود

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق محدود في مخلفات من القمامة، بجوار سور مدرسة المحلة الثانوية الميكانيكية بقرية محلة ابو على.

الدفع بسيارتي إطفاء

وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وقوة أمنية من المباحث الجنائية إلي محل الواقعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة على ألسنة اللهب، دون وقوع إصابات، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، نشوب حريق في مخلفات للقمامة، بجوار سور مدرسة المحلة الثانوية الميكانيكية، ولم يمتد الحريق إلى المدرسة، ولم يسفر عنه أى إصابات أو أضرار.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.