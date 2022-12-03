احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ51 (فيديو وصور)

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالات باليوم الوطني الإماراتي الـ51، الذي يتم الاحتفال به في شهر ديسمبر من كل عام، ويوافق ذكرى اتحاد الإمارات السبع، والاحتفال بقيام وتأسيس دولة مستقلة ذات سيادة.

وفى الثاني من ديسمبر عام 1971، اتحدت إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، أما رأس الخيمة، انضمت إلى اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في 10 فبراير 1972، ومنذ ذلك الوقت يحيي الإماراتيون اليوم الوطني الإماراتى في 2 ديسمبر من كل عام.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات ستمضي بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الموضوعة والمشروعات المقررة في كل حقول التنمية الشاملة، مستبشرة بنجاحات جديدة تحققت، وانجازات أضيفت في السنة الأولى من الخمسين الثانية.

فعاليات شعبية متنوعة فى الاحتفالات

ونظمت لجنة إمارة الفجيرة للاحتفال بالعيد الوطنى الإماراتى الـ51 حفلا وطنيا مميزا في القرية التراثية على شاطئ الفقيت بدبا الفجيرة.

وتضمنت الاحتفالات فعاليات شعبية متنوعة مثل معرض الأسر المنتجة والضيافة الإماراتية لأشهر المأكولات الشعبية، كما اشتمل الحفل على مشاركة الفرق الغنائية مثل فرقة الليوا التي أبرزت جانبًا من الموروث الثقافي للإمارات.

وحظيت القرية التراثية بإقبال واسع من الجمهور الذي عبر بحضوره ومشاركته عن مظاهر الوطنية والبهجة في أجواء احتفالية شارك فيها مختلف الفئات العمرية من المواطنين والمقيمين والزوار وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأقامت منطقة وادي أصفني في إمارة رأس الخيمة اليوم، احتفالاتها بمناسبة العيد الوطنى وذلك تعبيراً عن مشاعر الفرحة والبهجة والحب والفخر بهذه المناسبة الوطنية.

وعبر أهالي المنطقة عن اعتزازهم وفخرهم بما حققته الإمارات من منجزات استثنائية في مختلف المجالات على مدى العقود الماضية، متطلعين إلى مواصلة مسيرة النجاحات، وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيال الغد بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة.

وخلال كلمة الافتتاح رفع أهالي المنطقة، التهاني إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإلى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، و أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها

وتضمنت الاحتفالات مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية وعروض الفنون الشعبية المستوحاة من التراث الثقافي الأصيل للإمارات، وشملت العديد من الفقرات منها، المسيرة، والسباقات التراثية، والرزفة.

وحظيت الاحتفالات بحضور جمع غفير من أهالي المنطقة والزوار من مختلف الفئات العمرية، حيث عكست مظاهر السرور احتفاء باتحاد الوطن

إمارة الفجيرة تحتفل بالعيد الوطنى الإماراتى

كما احتفلت منطقة وادي السدر بإمارة الفجيرة، بـ العيد الوطنى الإماراتى بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي والمئات من أهالي المنطقة من مختلف الأعمار.

واشتملت الفعاليات على مسيرة يوم الاتحاد، ومعرض الحرفيات النسائية، ومسابقات وألعاب لطلبة المدارس والأطفال، وبرزة شعرية تغنّى فيها الشعراء بقصائد حب الوطن والفخر، وفرق شعبية لفن الرزفة والحربية.

شارك في الاحتفال الوطني الأطفال والشباب وكبار المواطنين الذين قدموا صورة وطنية تعبر عن حب الإمارات، والولاء للوطن، والفخر بمنجزات اتحاده على امتداد واحد وخمسين عامًا.

شرطة دبى توزع الهدايا على المواطنيين

فيما هنأت شرطة دبي أفراد الجمهور بتوزع الهدايا بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 وتوزيع الهدايا بهذه المناسبة في مختلف مناطق الإمارة شملت المراكز التجارية والمناطق السياحية وكذلك التقاطعات.

وقال اللواء سيف المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن هذه الخطوة تهدف إلى مد مزيد من جسور الثقة والتواصل والتعاون مع الجمهور، ومشاركة كافة أفراد المجتمع فرحة الدولة بعيدها، وتعزيز الدور الإنساني لرجل المرور والكامن في حماية مستخدمي الطريق من الحوادث المرورية باستخدام مختلف الوسائل.

وأضاف أنه تم توزيع الهدايا على مرتادي المراكز التجارية والمناطق السياحية وكذلك قائدي المركبات، وذلك بهدف بناء علاقة تواصل وتراحم بين رجال المرور وأفراد المجتمع من خلال تعزيز التعاون القائم على السلامة والأمن، إضافة إلى تعزيز مفهوم الرسالة المجتمعية التي تهدف إلى العمل بالمشاركة من أجل الحد من حوادث السير التي تكلف خسائر في الأرواح والممتلكات مشيراً إلى أن المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص شرطة دبي على التواصل والمشاركة مع المجتمع في احتفالات الدولة.