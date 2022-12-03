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أحمد الخطيب

العاهل الأردني يصل الجزائر في زيارة رسمية لمدة يومين

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أ ش أ
08:24 م | السبت 03 ديسمبر 2022
ملك الأردن

ملك الأردن

وصل الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مساء اليوم السبت إلى الجزائر في زيارة رسمية تستغرق يومين.

الرئيس الجزائري يستقبل ملك الأردن 

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في استقبال ملك الأردن لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، وأجريت له مراسم استقبال رسمية.

ومن المقرر أن تشهد هذه الزيارة مباحثات ثنائية بين الرئيس الجزائري وملك الأردن تشمل تعزيز سبل التعاون بين البلدين.

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بقلم أ ش أ