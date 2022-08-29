ملك الأردن يبحث مع وزيرة خارجية النرويج تعزيز التعاون بمجال الطاقة المتجددة

استقبل الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الإثنين، في قصر الحسينية، وزير خارجية النرويج أنيكين هويتفيلد؛ لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون بينهما في مجالات عدة تشمل الاستثمار والطاقة المتجددة والتغير المناخي.

تقدير متبادل بسبب التعاون في ملف اللاجئين

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، أن الملك عبّر عن تقديره للدعم الذي تقدمه النرويج للأردن في عدة مجالات خاصة المشاريع التنموية واللاجئيين والمجتمعات المستضيفة.

زيارة سابقة في بداية العام

وزار ملك الأردن في مارس الماضي النرويج ليلتقي بالملك هارالد الخامس ملك النرويج، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره؛ لبحث قضايا إقليمية، والتأكيد على الشراكة القائمة في عدة مجالات؛ أبرزها الدفاع.

وأثنى الملك الأردني حينها على مساندة أوسلو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين «الأونروا»، مطالبا بتكثيف الجهود للتوصل إلى سلام شامل ودائم على أساس حل الدولتين لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأشار حينها رئيس وزراء النرويج إلى التطلع للاستثمار المشترك في قطاعي الطاقة والمياه بالأردن، وبمشروع المنطقة الصناعية المشتركة مع العراق.

وزيرة الخارجية النرويجية تشكر عاهل الأردن

وشكرت وزيرة الخارجية التي تزور العاصمة الأردنية عمّان ملك الأردن على دوره في استضافة اللاجئين، وحرص الدولة الأوروبية على دعم المملكة الأردنية الهاشمية لاستمرار تقديم الدعم إلى اللاجئين.

وحضر اجتماع ملك الأردن ووزير خارجية النرويج، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، والسفير النرويجي في عمان إيسبين ليندباك.