ملك الأردن يطالب بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أمام الأمم المتحدة

ركز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وطالب بضرورة تقديم حل لإنهاء هذه المأساة التاريخية.

قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967

وأضاف الملك عبدالله: «على الشعوب جميعا وليس السياسيون فقط، الضغط باتجاه حل هذا الصراع من خلال قادتها، فالطريق إلى الأمام هو حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة؛ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن وازدهار».

قلق على مستقبل القدس

وعن مدينة القدس التاريخية، قال: «مستقبلها يشكل مصدر قلق ملح؛ فهي مدينة مقدسة للمليارات من أتباع الديانات السماوية حول العالم، وإن تقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها يسبب توترات على المستوى الدولي ويعمق الانقسامات الدينية، ولا مكان للكراهية والانقسام في المدينة المقدسة».