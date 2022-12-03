إصابة عروس باختناق غاز عقب زفافها بـ24 ساعة في الوادي الجديد 

أصيبت عروس في العقد الثاني من عمرها باختناق بالغاز، بعد مرور نحو 24 ساعة فقط من زواجها.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بوصول عروس إلى مستشفى الخارجة التخصصي مصابة بحالة اختناق، وتم تحويل الحالة لمستشفى أسيوط الجامعي لخطورتها.

الزواج قبل 24 ساعة من الحادث

وتبين أن العروس تدعى هاجر احمد سيلمان في العقد الثاني من عمرها، ولم يمر على حفل زفافها سوى 24 ساعة فقط، إذ تزوج العروسان أمس الجمعة، وأُقيم حفل الزفاف وكتب الكتاب في نفس اليوم بإحدى القاعات المخصصة للزفاف بمدينة الخارجة.

رواية شهود عيان حول اختناق العروسة

وقالت جارة العروس لـ«الوطن»، إن زوجها تواصل مع أهلها يوم الصباحية وأخبرهم أنه ذاهب إلى المستشفى، وابنتهم في حالة اختناق داخل دورة المياه بسبب الغاز.

وسرعان ما انتشرت صورة العروسة، على مواقع التواصل الاجتماعي ودشن أصدقاؤها حملة دعاء لها بالشفاء العاجل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار مباشرة تحقيقات النيابة العامة.