مصرع عروسة وإصابة العريس في حادث أثناء موكب زفاف بالبحيرة

لقيت عروسة مصرعها وأصيب العريس وشقيق العروسة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء موكب زفة العُرس، من أعلي كوبري «السخنة»، بنطاق مركز بدر، في محافظة البحيرة، مساء اليوم الخميس.

إخطار بانقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري «السخنة»

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة بدر، قبل قليل، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي من أعلي كوبري «السخنة»، بمركز بدر، وسقوط حالة وفاة ومصابين.

وعلى الفور، توجه ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي في المياه من أعلى كوبرى السخنة، بدائرة مركز بدر، مما أسفر عن مصرع فتاة تٌدعى «هدى ر. أ.»، 26 سنة، مقيمة بقرية «السخنة»، العروسة، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

نقل العريس وشقيق العروسة إلى مستشفى بدر العام

كما أصيب العريس وشقيق العروسة بإصابات خطيرة، وتم نقلهما إلى مستشفى مركز بدر العام، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.