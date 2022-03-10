مصرع عروسة وإصابة آخرين في حادث لموكب زفاف بشمال سيناء

لقيت عروسة مصرعها في حادث أثناء موكب زفاف، قرب قرية «بالوظة»، غرب مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، مساء اليوم الخميس، أسفر عن إصابة اثنين آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد المركزي، وإخطار الأجهزة المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ أمني بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة شمال سيناء عدة بلاغات تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أثناء موكب زفاف على طريق الدولي الساحلي، في منطقة «ريم البوادي»، قرب قرية «بالوظة»، غرب مدينة بئر العبد، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقلهم إلى مستشفى بئر العبد المركزي.

مستشفى بئر العبد يستقبل 3 مصابين بينهم «عروسة»

وأكد مصدر طبي في مستشفى بئر العبد، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، أن المستشفى استقبل 3 مصابين في حادث تصادم وقع أثناء موكب زفاف، قرب قرية «بالوظة»، من بينهم العروسة، والتي لفظت أنفاسها بعد قليل من وصولها، متأثرةً بإصابتها، فيما تواصل الفرق الطبية تقديم الرعاية اللازمة للمصابين الآخرين.

وأشار المصدر إلى أن العروسة المتوفية تُدعى «منى عبد الملك»، وصلت المستشفى في حالة حرجة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها، إلا أنها لفظت أنفاسها، متأثرةً بإصابتها.

الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى

وأكد مرفق أسعاف شمال سيناء، في بيان مساء اليوم، أنه تم الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف إلى منطقة الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.