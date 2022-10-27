مصرع والدة عروسة في حفل زفاف ابنتها بالمنوفية.. طلق ناري بالخطأ

شهدت قرية ستقسة المنقدي بمركز أشمون في المنوفية، مصرع أم عروسة في حفل زفاف ابنتها، بطلق ناري عن طريق الخطأ، وجرى نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياتها، لكنها توفيت، وجرى تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع ربة منزل في حفل زفاف ابنتها

وبالانتقال والفحص من قوة بمركز أشمون، تبين أن والدة العروسة المتوفية تدعى «ن. م»، وتبلغ من العمر 40 عاما، وتبين من التحقيقات الأولية أن وراء الواقعة إطلاق النار من فرد خرطوش عن تاريخ الخطأ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في مركز أشمون، من إلقاء القبض على المتهم في الواقعة، ويدعى «م. ر»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ أثناء الاحتفال بحفل الزفاف.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع ربة منزل في خفل زفاف ابنتها، بطلق ناري عن طريق الخطأ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.