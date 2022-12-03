ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عزبة النخل.. بينهم أطفال

حصلت «الوطن» على أسماء وفيات ومصابي حادث الدهس الذي وقع بشارع التوفيقية بمنطقة عزبة النخل التابعة لدائرة قسم شرطة المرج، الذي نتج عنه وفاة 4 أشخاص وإصابة 8، وتم نقلهم للمستشفيات.

وجاءت أسماء المتوفين في حادث الكوبري الجديد بعزبة النخل كالآتي:

وائل ضياء الدين الدين رشاد 42 عاما، موظف بشركة الكهرباء، ويقيم عرب الطوايلة المطرية، وجمانة الزغبي سلامة محمد، 10 أعوام، في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة أحمد عرابي، وأحمد سلامة جمال أحمد، 7 أعوام الصف الأول الابتدائي مدرسة أحمد عرابي، وجمال أحمد سلامة مخاليف 62 عاما، بالمعاش حي المطرية.

بينما أصيب في الحادث 8 أشخاص هم:

إريني عطية يني بقطر 36 عاما، وإيهاب وصفي نجيب شاكر 49 عاما، وبولين عصام حنا ثابت 18 عاما، وعبدالمنعم محمد عبدالمنعم عبدالرحمن 16 عاما، ومروان محمد عبدالمنعم عبدالرحمن 4 أعوام، وسماح محمد عبدالسلام سليمان 35 عاما، ومعاذ إبراهيم عبدالنبي سيد حسن 10 أعوام، وعلي محمد كامل أحمد 15 عاما.

بلاغ بالحادث

في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، ورد لقسم شرطة المرج، بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بشارع الترعة بمنطقة عزبة النخل، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، والدفع بـ10 سيارات إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء نزول ميني باص من أعلى الكوبري الجديد بمنطقة عزبة النخل صدمهم ميني باص أشخاص أثناء سيرهم بشارع ترعة التوفيقية ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وتم ضبط مالك الأتوبيس، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحجز السائق 24 ساعة لحين ورود التحريات، كما طلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت جهات التحقيق بعرض السائق على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد المخدرات أو من عدمه.

العقوبة القانونية

حول الموقف القانوني تقول المحامي والخبير القانوني أحمد توفيق لـ«الوطن» إن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أنه من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.