«أمن القاهرة»: ضبط طرفي مشاجرة بسبب ركن سيارة ووقوع مصابين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مشاجرة ومصابين بأحد الشوارع بدائرة القسم، إذا انتقلت إلى مكان الحادث، وحددت طرفي المشاجرة، وهم طرف أول صاحب شركة للملابس والكائن مخزنها بمحل البلاغ، وضُبط بحوزته طبنجة وعدد ٣ طلقات، وعدد ٢ ظرف فارغ من ذات العيار، وشقيقه مدير بشركة للملابس مصاب بجرح باليد، وعامل بذات الشركة، والطرف ثاني مدير بشركة للطباعة والكائنة بمحل البلاغ، ومساعد مدير بذات الشركة، وسائق بنفس الشركة مصاب بجرح في اليد.

مشادة كلامية

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب ركن سيارة، تطورت إلى مشاجرة وتعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب، محدثين إصابة إثنين منهما، وقام أحد المتهمين من الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته لإرهاب الطرف الثاني، دون حدوث إصابات.

ضبط طرفي المشاجرة

وعقب تقنين الإجراءات، قام رجال الشرطة باستهداف طرفي المشاجرة وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.