التحريات: 4 متوفين و7 مصابين حصيلة حادث الدهس في عزبة النخل 

كشفت التحريات الأولية لحادث الدهس بعزبة النخل التابعة لدائرة قسم شرطة المرج، أن 4 مواطنين لقوا مصرعهم وأصيب 7 آخرون إثر الحادث.

وأوضحت التحريات أن المتوفين والمصابين تم نقلهم للمستشفيات، وأن سائق الأتوبيس المتسبب في الحادث كان قادما من أعلى الكوبري، ويقود السيارة بدون فرامل، وفقد السيطرة عليها ودهس 10 أشخاص أمام محل عصير بشارع التوفيقية، ما تسبب في وقوع وفيات ومصابين، وتم ضبطه واقتياده لقسم شرطة المرج، تمهيدًا للمحاكمة.

بلاغ بالحادث

في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، ورد لقسم شرطة المرج، بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بشارع الترعة بمنطقة عزبة النخل، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، والدفع بـ10 سيارات إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء نزول ميني باص من أعلى الكوبري الجديد بمنطقة عزبة النخل صدمهم ميني باص أشخاص أثناء سيرهم بشارع ترعة التوفيقية ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وتم ضبط مالك الأتوبيس، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحجز السائق 24 ساعة لحين ورود التحريات، كما طلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت جهات التحقيق بعرض السائق على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد المخدرات أو من عدمه.

العقوبة القانونية

حول الموقف القانوني تقول المحامي والخبير القانوني أحمد توفيق لـ«الوطن» إن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أنه من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.