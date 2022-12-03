ختام مبهر لمونديال الرماية في مصر بمشاركة 49 دولة.. والاتحاد الدولي يشيد بالتنظيم

أعرب لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وممثلو 49 دولة شاركت في مونديال كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية بمصر، عن إشادتهم بالنجاح الكبير الذي شهدته البطولة في التنظيم والأداء وقوة المنافسة، بين 141 لاعبا راميا من مختلف دول العالم، في منافسات المسدس والبندقية 50 مترا، 3 أوضاع، ومنافسات «تراب» الإسكيت.

تنظيم البطولة أبهر مسؤولي الاتحاد الدولي للرماية والاتحاد الآسيوي والعربي

وقال أحمد عمران، رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة والاتحاد المصري للرماية، إن تنظيم البطولة أبهر مسؤولي الاتحاد الدولي للرماية والاتحاد الآسيوي والعربي، وأثبت للجميع استمرار الدولة المصرية في تنظيم البطولات العالمية الكبرى والأحداث الرياضية الضخمة، بنجاح غير مسبوق النظير.

ولفت عمران إلى أن اللجنة العليا لبطولة كأس الرئيس للرماية، برئاسة اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، حرصت على إقامة حفل تكريم وحفاوة للضيوف، بينما كرَّم رئيس الاتحاد الدولي الإيطالي لوسيانو روسي، عددا كبيرا من اللاعبين، خلال حفل ختام بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي التي استضافتها مصر على مدار 5 أيام لأول مرة في تاريخ البطولة بميادين الرماية بالمدينة الرياضية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر الجاري.

وشهد الحفل تكريم كل من الفرنسية أوشين مولر الفائزة بذهبية مسابقة البندقية 10 أمتار ضغط هواء سيدات، والهولندي رودرناكش باتيل الفائز بذهبية مسابقة البندقيقة 10 أمتار ضغط هواء رجال.

وكرم لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، اللاعبة الألمانية دورين فينيكامب، بعد فوزها بذهبية المسدس 25 مترا ضغط هواء، والإيطالية جيسيكا روسي بطلة منافسات «تراب» سيدات، والكرواتي جوسيب جلاسنوفيتش الفائز بذهبية منافسات «تراب».

وتم تكريم الألمانية أنا جانسين الفائزة بذهبية البندقية 50 مترا، 3 أوضاع، سيدات، والتشيكي بيتر نيمبورسكي الفائز بذهبية البندقية 50 مترا، 3 أوضاع، رجال، والذي كرمه وليد الملاح.

وكرم حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، اللاعبة الفرنسية كاميل جيدرزجيسكي، صاحبة ذهبية المسدس 10 أمتار ضغط هواء، وكذلك الدنماركي جاسبير هانسن الفائز بذهبية منافسات «الإسكيت» رجال، وكرم الأمريكية كاتلين كونور الفائزة بمنافسات «الإسكيت» سيدات.

فيما تم تكريم الصربي دامير مايكيتش الفائز بذهبية المسدس 10 أمتار ضغط هواء والذي كرمه اللواء أيمن الجرجاوي، رئيس نادي الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

وحصل حازم حسني في ذات الحفل على درع تكريم خاص من الاتحاد الدولي للرماية، نظرا لجهوده الكبيرة في خدمة اللعبة على المستويين العالمي والإقليمي.

وشهد اليوم الختامي للمونديال اليوم السبت، منافسات مثيرة في كل المسابقات البندقية والمسدس والتراب «الاسكيت» بمشاركة 49 دولة هي النمسا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، الكويت، سلوفاكيا، تركيا، أمريكا، ‏الأرجنتين، الدنمارك، إيطاليا، قطر، أستراليا، فنلندا، ألمانيا، البرتغال، بورتوريكو، شيلي، ‏قرص، أوكرانيا، المجر، الهند، كازاخستان، صربيا، كوريا، النرويج، بولندا، ‏رومانيا، أذربيجان، الصين، لاتفيا، بلغاريا، اليونان، سويسرا، سلوفانيا، إيران، تايلاند، ‏باكستان، اليابان، سنغافورة، البرازيل، السويد، الإمارات، سان مارينو ، بيرو، بخلاف مصر البلد المضيف.‏