تفاصيل منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية

انطلقت فعاليات ثاني أيام منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية، التي تقام لأول مرة على ميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارة الجديدة، خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري حتى 4 ديسمبر المقبل، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويشهد اليوم، منافسات مسدس سريع 25 مترا، ومنافسات مسدس 10 أمتار، ومنافسات البندقية 50 متر 3 أوضاع، ومنافسات الإسكيت.

كأس الرئيس للرماية

وتحظى البطولة، بحضور قوي من مختلف أنحاء العالم، إذ يشارك أكثر من 140 رامٍ ورامية من 49 دولة، وهي النمسا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، الكويت، سلوفاكيا، تركيا، أمريكا، ‏الأرجنتين، الدنمارك، إيطاليا، قطر، أستراليا، فنلندا، ألمانيا، البرتغال، بورتوريكو، شيلي، ‏قرص، أوكرانيا، المجر، الهند، كازاخستان، صربيا، كوريا، النرويج، بولندا، ‏رومانيا، أذربيجان، الصين، لاتفيا، بلغاريا، اليونان، سويسرا، سلوفانيا، إيران، تايلاند، ‏باكستان، اليابان، سنغافورة، البرازيل، السويد، الإمارات، سان مارينو ، بيرو، بخلاف مصر البلد المضيف.‏

وقال حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، إسناد البطولات من قبل الاتحاد الدولي للرماية يؤكد علي قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية، لافتا الى ان الرياضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، ولذلك حظيت بثقة الاتحاد الدولي للرماية ، الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.

وعلى هامش إقامة البطولة في مصر، عقد فلاديمير ليسين رئيس الاتحاد الدولي للرماية جلسة مع اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي برئاسة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية في حضور سكرتير عام الاتحاد الدولي حيث قدم رؤساء الاتحادات الافريقية الشكر لرئيس الاتحاد الدولى على المجهود الكبير الذي بذله الاتحاد خلال الفترة الماضية وطالب أعضاء الجمعية العمومية ليسين بضرورة دعم الإتحادات الأفريقية بسبب ضعف الدعم الحكومي في العديد من الدول الأفريقية.

ووعد رئيس الاتحاد الدولي الاتحادات الأفريقية بطرح دعم كافة الاتحادات خلال اجتماعه مع الجمعية العمومية المقبلة.