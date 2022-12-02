تفاصيل وفاة نزيل داخل مصحة خاصة للعلاج من الإدمان في الجيزة

توفى أحد نزلاء مصحة لعلاج الإدمان، وتلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد بتلقيه بلاغًا من مهندس ديكور 38 سنة ومقيم السويس وبصحبته شقيقه، وقراروا بأن شقيقهم توفى في المصحة.

تفاصيل وفاة الشاب

وأضاف البلاغ أن المتوفى عاطل 25 سنة، من متعاطي المواد المخدرة وكان مودعًا بمصحة للعلاج الحر بدائرة أكتوبر منذ 8 شهور، ومؤخرًا علم أنه تم نقله لمصحة أخرى، واليوم تلقوا اتصالًا هاتفي من أحد مسؤولى المصحة أبلغهم بوفاة شقيقهم بمصحة أخرى كائنة بعزبة البهواشي، طريق البراجيل دائرة القسم، وعلى الفور أمر العميد علي عبدالرحمن رئيس القطاع رجال الشرطة إلى مكان الواقعة.

الشاب يرتدي كامل ملابسه

وبالانتقال والفحص عُثر على المتوفى بالطابق الأرضي داخل إحدى الغرف، وبمناظرته تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتبين أن المبنى ملك مهندس 53 سنة، وأصل بلدته عزبة الهواشي دائرة المركز، والمبنى مستأجر لإدارته مصحة لأحد الأشخاص عاطل 46 سنة، ومقيم بولاق الدكرور منذ 3 شهور.

وباستدعاء نزلاء المصحة وبسؤالهم قراروا بأن المتوفى كان في حالة إعياء شديدة وفوجئوا بوفاته، وأضافوا بعدم تعدى أحد عليه بالضرب، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.