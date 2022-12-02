ضبط 4 مسجلين خطر يديرون مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، إدارة أحد الأشخاص، لمركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية «بدون ترخيص» - كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، واحتجاز عددًا من متعاطي المواد المخدرة بداخله، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية، جرى استهداف المركز المُشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته، وهم 4 أشخاص، يمتلك أحدهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة القاهرة، وتبين وجود 75 شخصًا داخل المركز المُشار إليه من متعاطي المواد المخدرة.

احتجاز 75 شخصًا

وبسؤال عدد منهم، أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يكبلوهم ويقيدوهم بالحبال، ويتعدون عليهم بالضرب والسب، كما أسفر التفتيش عن ضبط «كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية- مجهولة المصدر ومدرجة جدول مخدرات وممنوع تداولها بدون استشارة طبية - هاتفي محمول خاصين بالمتهمين- 3 سجلات لدفاتر إثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء- مجموعة من الحبال تستخدم في تكبيل النزلاء».

مخالفات في المنشأة

وتبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت في «إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية – مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص – عدم وجود تجهيزات طبية – عدم توفير وسائل السلامة الصحية».

وبمواجهة المتهمين، أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.