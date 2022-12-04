اليوم.. «سياحة النواب» تبحث مواجهة الظواهر السلبية بالأهرامات

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لبحث مواجهة الظواهر السلبية التي يتعرض لها السائحون بالأهرامات.

تخطيط منطقة الأهرامات

وتناقش اللجنة خطة وزارة السياحة والآثار لإعادة تخطيط وتطوير المنطقة بما يسهم في زيادة الترويج للمنطقة وبما يتماشى مع عظمتها ومكانتها التاريخية.

الأهرامات منطقة متفردة

وقالت النائبة نورا علي، إن الأهرامات منطقة جذب سياحية متفردة، وأن النهوض بها ومواجهة أي سلبيات تواجه زوارها ضرورة يجب التصدي لها بكل حزم.

وأشارت رئيس اللجنة، إلى أن الأهرامات تمثل لمصر رمز العراقة والحضارة والتاريخ، ومحورا مهما من أهم محاور الجذب السياحي.