«تحالف الأحزاب» يعقد اجتماعا لعرض رؤيته حول المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

يعقد تحالف الأحزاب المصرية، اجتماعًا مهما، بعد قليل، بتحالف مكون من 42 حزبًا، من أجل مناقشة المحور الاقتصادي، الذي يعد أحد محاور الحوار الوطني.

ومن المقرر أن يعرض تحالف الأحزاب، رؤية الأحزاب المشاركة، وتصورها حول هذا المحور، إذ يأتي المحور الاقتصادي، واحدًا من أهم القضايا التي تشغل بال المواطنين إن لم يكن أهمها.

وتتمثل لجان وقضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، في التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، أولويات الاستثمارات العامة، وسياسة ملكية الدولة، الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، الصناعة، الزراعة والأمن الغذائي، العدالة الاجتماعية، وأخيرا السياحة.