عودة عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة

قررت شركة الصوت والضوء، عودة عروضها بمنطقة أهرامات الجيزة، بعد إعلانها إلغاء العروض بداية من شهر نوفمبر الجاري وحتى الربع الأخير من عام 2024 بسبب أعمال التطوير التي تتم بالمنطقة.

وقال الدكتور محمد عبدالعزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه تم الاتفاق مع شركة أوراسكوم للاستثمار المطورة لعروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم على إتاحة تلك العروض بداية من الشهر الجاري وحتى نهاية شهر يونيو 2023.

العروض أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع

وأضاف خلال الخطاب الذي أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه تم الاتفاق على تنفيذ إقامة العروض بداية من غدٍ، الجمعة، على أن تكون العروض لمدة 4 أيام أسبوعيا، أيام «الأربعاء والخميس والجمعة والسبت»، من كل أسبوع.

تطوير عروض الصوت والضوء باستخدام أحد الوسائل التكنولوجية

وأشار إلى أن تلك العروض ستستمر لمدة 4 أيام في الأسبوع حتى يوم 30 يونيو 2023 والذي ستبدأ بعده شركة أوراسكوم أعمال الإنشاءات، موضحًا أن تعاقد شركة الصوت والضوء مع إحدى الشركات جاء لتطوير العرض باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وأجهزة الترجمة المتطورة بما يسهم في الترويج السياحي للمنطقة ويجلب المزيد من السائحين من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة لتطوير المناطق الأثرية وخصوصا عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بشكل يتناسب مع حضارة ومكانة مصر.

يشار إلى أن شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بدأت الشهر الماضي في تعديل أسعار بعض تذاكر عروض الصوت والضوء، كما أعلنت مواعيد عروض الصوت والضوء بمناطق «الكرنك - فيلة - أبوسمبل»، خلال الموسم السياحي الشتوي بالفترة من 1 أكتوبر الماضي، وحتى 30 إبريل 2023.