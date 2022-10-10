«القابضة للسياحة»: بدء أعمال تطوير منطقة أهرامات الجيزة أول نوفمبر المقبل

قال محمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه في إطار الجهود المبذولة من الدولة لتطوير المناطق الأثرية وخصوصا عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بشكل يتناسب مع حضارة ومكانة مصر، تقرر البدء في أعمال التطوير لعروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بالأهرامات أول نوفمبر المقبل.

الانتهاء من عملية التطوير خلال الربع الأخير من عام 2024

وأضاف خلال الخطاب الذي أرسله لغرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه جرى التعاقد مع إحدى الشركات لتطوير العرض باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وأجهزة الترجمة المتطورة، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من عملية التطوير في الربع الأخير من العام المقبل؛ بما يسهم في الترويج السياحي للمنطقة ويجلب المزيد من السائحين من مختلف الجنسيات.

توقف عروض الصوت والضوء أول نوفمبر

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إلى أن عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات تتوقف اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل وحتى الانتهاء من أعمال تطوير منطقة الهرم، مع إمكانية إقامة عروض خاصة للشركات السياحية وكذلك الحفلات، وذلك بناء على موافقة مسبقة حتى يتسنى التنسيق مع الشركة المطورة.

ومن جهته، أرسل علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، الخطاب الذي جرى إرساله من قبل شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، وذلك حتى تتمكن الفنادق من اتخاذ اللازم إزاء حجز السياح لأية عروض للصوت والضوء بداية من الشهر المقبل، وذلك بسبب أعمال التطوير التي تجري بمنطقة أهرامات الجيزة وبالمنطقة المخصصة لعروض الصوت والضوء.

ويشار إلى أن شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، بدأت منذ أكتوبر الجاري في تطبيق تعديل أسعار بعض فئات تذاكر عروض الصوت والضوء شاملة ضريبة القيمة المضافة.