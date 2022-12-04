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ضبط 1.5 كيلو هيروين بحوزة نجار وعاطل في كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
12:25 ص | الأحد 04 ديسمبر 2022
مديرية أمن كفر الشيخ

مديرية أمن كفر الشيخ

تمكنت مباحث قسم شرطة دسوق بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ، من ضبط نجار وعاطل لهما معلومات جنائية؛ لاتهامهما بحيازة كمية كبيرة من مسحوق الهيروين المخدر، و2 سلاح أبيض.

تفاصيل ضبط المتهمين 

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط «ع.ف»، 59 سنة، نجار، سبق اتهامه في 24 قضية، ومسجل شقي خطر فئة «أ»، و«م.ط» 37 سنة، سبق اتهامه في 25 قضية، ويقيمان دائرة قسم شرطة دسوق.

ضبط 1.5 كيلو هيروين

وألقى القبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 1.5 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و2 سلاح أبيض «مطواة»، و2 هاتف محمول.

تحرير محضر بالواقعة 

جرى تحريز المضبوطات، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 14696 لسنة 2022م، جنايات قسم شرطة دسوق.

عقوبة الاتجار والترويج للمخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح محمد عبد العظيم، المحامي بالنقض، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على أنه يُعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

 

 

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