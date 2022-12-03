حُزن في كفر الشيخ عقب وفاة مُعلم .. وتلاميذه: أول الحاضرين للمدرسة كل صباح

خيَّمت حالة من الحُزن على مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة المُعلم محمد الحلو، صاحب الـ56 عاماً، مُعلم علم النفس ووكيل شئون العاملين بمدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية بنين ببيلا، الذي رحل عن عالمنا مُنذ ساعات بعد صراع مع المرض، تاركًا سيرة طيبة، وحزنًّا وألمًا بين طلابه، حيث كان يُعرف بينهم بالسيرة الحسنة، فكان بدرجة الأب قبل المُعلم.

رواد السوشيال ميديا يتداولون صور المُعلم الراحل

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور المُعلم الراحل «محمد الحلو»، الذي توفى بعد صراع مع المرض، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جنازة مهيبة للمُعلم الراحل

وودع العديد من أهالي مدينة بيلا المُعلم المتوفى في جنازة مهيبة، وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع، نظراً لما كان يتمتع به الراحل من الطيبة والتواضع حُسن الخلق.

وقال محمد حسن، أحد زملاء المُعلم الراحل، لـ«الوطن»، إن المعلم الراحل محمد الحلو كان يتسم بالطيبة وحُسن الخلق، وكان يتمتع بحُب الجميع من زملائه وطلابه، متابعاً: «كان زميل فاضل، ومحترم، ومحبوب من الكل، وكان دايماً ساعي في الخير، ويشارك في أعمال خيرية كتير».

المُعلم الراحل توفى بعد صراع مع المرض

وذكر «حسن»، أن المُعلم الراحل توفى بعد صراع مع المرض استمر لأكثر من عامين، وكان حريصاً على أداء مهام عمله بكل أمانة وصدق حتى آخر أيام حياته، مضيفاً: «أستاذ محمد كان بيتشغل رغم تعبه، وكان أول الحاضرين للمدرسة كل صباح، ومش غريب إن زمايله وطلابه يزعلوا عليه الزعل الكبير ده، لأنه كان بيحب زمايله، وكان قريب من الطلبة، ومعاملته حلوة معاهم».

أحد طلابه: فقدنا أب لنا جميعاً

«فقدنا أب لنا جميعاً»، بهذه الكلمات عبر أحمد جلال، أحد طلاب المُعلم الراحل محمد الحلو عن بالغ حُزنه لوفاة مُعلمه بعد صراع مع المرض: «كان من الشخصيات الجميلة المحترمة، رجل صاحب واجب دايماً، بشوش الوجه، طيب اللسان، لين القلب، كان بيعاملنا كأننا ولاده، وأخواته، وعمره ما زعل حد فينا، وربنا يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، ويصبرنا كلنا علي رحيله».

إدارة بيلا التعليمية تنعي المُعلم الراحل

وفي سياق متصل، نعت إدارة بيلا التعليمية، برئاسة الدكتور عادل حجاج، مدير عام الإدارة، المُعلم محمد الحلو، مُعلم علم النفس، ووكيل شؤون العاملين بمدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية بنين ببيلا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.