«التعليم العالي»: إجراء 8191 عملية جراحية بمستشفيات جامعة كفر الشيخ في 2022

في إطار اهتمام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأداء المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين، وفي هذا الإطار، تلقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا د. عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حول حصاد أداء مستشفيات الجامعة خلال العام الحالي.

120 مستشفى جامعي تقدم خدمات للمواطنين بمختلف المحافظات

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تولي اهتمًامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ عام 2014 نحو 88 مستشفى، بينما وصل إلى 120 مستشفى عام 2022، لافتًا إلى أن هذه المستشفيات تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية مُتميزة.

ومن جانبه، أشار د. عبدالرازق إلى حصاد أداء مستشفيات جامعة كفر الشيخ خلال عام 2022، ودورها التعليمي والتدريبي؛ لإعداد كوادر طبية على مستوى عالي من الكفاءة، فضلًا عن دورها المحوري في النهوض بالنظام الصحي بمصر بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، موضحًا أن الجامعة تقدم من خلال الكليات الطبية جانبًا تعليميًّا وتأهيليًا وتدريبًيا للطلاب، بالإضافة إلى تقديم خدمات مُتميزة للمواطنين بمحافظة كفرالشيخ والمحافظات المُجاورة.

المستشفيات الجامعية تضم 36 ألف سرير

وأفاد التقرير بأن عدد الأسرة في مستشفيات جامعة كفر الشيخ بلغ 434 سريرًا، وبلغ عدد المرضى المُترددين على العيادات الخارجية يوميًا 631 حالة، بينما بلغ عدد المرضى بالأقسام الداخلية خلال العام 15622 حالة، وبلغ عدد المرضى الذين أجري لهم عمليات جراحية نحو 8191 حالة، فضلًا عن نجاح الفريق الطبي بالمستشفى في إجراء 921 عملية جراحية مُعقدة.

ولفت التقرير إلى مُشاركة المستشفيات الجامعية في تنفيذ المُبادرات الرئاسية مثل "مُبادرة قدم صحيح" بوجود عيادة للقدم السكري تقدم لهم الرعاية الصحية والتوعية، حيث يتردد عليها ما يزيد عن 500 مريض شهريًا، يستفيدون من المتابعة وتنظيم السكر، وعمل الفحوصات الدورية وإجراء العمليات المُختلفة في حال الحاجة إليها.

وأوضح التقرير أن عدد المرضى في قوائم الانتظار للمُبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بلغ 6250 حالة، بينما بلغ عدد مرضى المُبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي 14772 حالة.

وأفاد التقرير أنه يوجد بالمستشفى 16 وحدة غسيل كلوي، حيث بلغت عدد الحالات المُنتظمة 360 جلسة شهريًا، وعدد حالات الغسيل الكلوي الطارئة بما فيهم حالات العناية 40 جلسة شهريًا، بينما بلغ عدد حالات فصل البلازما 22 جلسة شهريًا.

ونوه التقرير إلى عدد القوافل الطبية التي نفذتها الجامعة ضمن المُبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي بلغ 20 قافلة، وقد استهدفت دعم مستوى الخدمة الطبية وإجراء الكشف الطبي على المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، وبلغ عدد المرضى المُستفيدين من هذه القوافل 33257 مريض.

ومن جانبه، أكد د. حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الدولة تُسخر كافة إمكانياتها الطبية لتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين من خلال المستشفيات التابعة لوزارتي التعليم العالي والصحة والأزهر الشريف، موضحًا أن هناك نحو 120 مستشفى جامعي في مصر تضم نحو 36 ألف سريرًا وتمثل ثُلث عدد الأسّرة في مصر، والتي يبلغ عددها 134 ألف.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية تستقبل نحو 20 مليون زائر سنويًا ويتم حجز 3 ملايين مريض منهم، حيث يستقبل مستشفى الطوارئ "قصر العيني" و"عين شمس" نحو مليون مُتردد سنويًا، كما تُقدم تلك المستشفيات نحو أكثر من 60% من العمليات المُتخصصة كالقلب، والكبد، والكلى، وغير ذلك.

وصرح د. حاتم الجوهري المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة كفر الشيخ بأنه جارِ العمل على سرعة الانتهاء من إنشاء مستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية، والتعليم الطبي، ومستشفى الأورام؛ لخدمة أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المُجاورة، وذلك ضمن خطة الجامعة نحو إنشاء مدينة طبية مُتكاملة.

وأضاف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن مستشفى الطوارئ تتكون من دور أرضي و8 أدوار علوية مكررة، ويبلغ إجمالي المساحة 45000 م2، تعمل بطاقة استيعابية 690 سريرًا لمختلف التخصصات، وتم الانتهاء من المبنى الخرساني، وجارِ الانتهاء من التشطيبات النهائية، مشيرًا إلى أن مستشفى الأورام تتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية بإجمالي مساحة 8000 م2 بسعة 78 سريرًا لجلسات العلاج الكيماوي، والحجز الداخلي للمرضى الذين تتطلب حالتهم حجزًا داخليًا، وتم الانتهاء من إنشاء المبنى وجارِ عمل التجهيزات اللازمة، بينما يتكون مبنى العيادات الخارجية من دور أرضي و8 أدوار متكرر بمساحة إجمالية 20000 م2، ويضم عدد 48 عيادة وغرفتي أشعة، ومركز للتعليم الطبي المُستمر، ومعمل مهارات لتدريب الطلاب.

وأكد د. عادل عبدالغفار المُتحدث الرسمي والمُستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية المستشفيات الجامعية ودورها التعليمي والتدريبي في تخريج كوادر من الأطباء في القطاع الطبي، ودورها الكبير في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ومُساهمتها في إنهاء قوائم الانتظار، والتعاون في تنفيذ المُبادرات الرئاسية، ومنها (100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، والأمراض غير السارية، وصحة المرأة)، بالإضافة إلى دورها البارز في إجراء الجراحات المعقدة، وتقديم الدعم لمنظومة الرعاية الصحية في مصر بصفة عامة.